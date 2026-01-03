GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Beklenen transfer resmileşti: Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe ilk imzayı açıklayacak

Beklenen transfer resmileşti: Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe ilk imzayı açıklayacak
Süper Lig’in ikinci yarısına şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk imzayı açıklamaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kırmızı-beyazlı takım, oyuncunun daha önce kulüple olan ilişkisini fiilen kestiğini açıklamış ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Anthony Musaba'nın da Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Musaba için belirlenen 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun artık Fenerbahçe kadrosunun bir parçası olduğunu açıklamıştı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHAYA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

Musaba, sarı-lacivertlilere transferinin bu tarihten önce resmileşmesi halinde ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve bin 703 dakika sahada kaldı.

Musaba, Samsunspor'a bu sezonun başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield Wednesday'den transfer olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

