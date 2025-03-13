Eintracht Frankfurt Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt Ajax maçı, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacak. Frankfurt ilk ayağı 2-1 kazanmıştı. Deutsche Bank Park’ta oynanacak maçın rövanşı bu akşam TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak. İşte maça dair detaylar, muhtemel ilk 11’ler...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Eintracht Frankfurt, Ajax'ı konuk ediyor. Çeyrek finale çıkmak isteyen iki takım Frankfurt'ta kozlarını paylaşacak.
EİNTRACHT FRANKFURT AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi son 16 turunun ikinci ayağında Perşembe akşamı Ajax'a evinde konuk edecek. Bosna Hersekli Irfan Peljto tarafından yönetilecek maç TSİ 20.45'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
EKSİKLER VE CEZALILAR
Eintracht Frankfurt, uzun süreli sakatlıkları bulunan Timothy Chandler ve Igor Matanovic ile cezalı Nnamdi Collins'ten yoksun olacak; Aurele Amenda ve Arthur Theate ise şüpheli.
Ajax'ta 41 yaşındaki tecrübeli kaleci Remko Pasveer ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldıktan sonra kenara çekildi.
Hollanda ekibi ayrıca Youri Regeer ve Wout Weghorst'tan yoksun olacak ve Christian Rasmussen ile Amourricho van Axel Dongen'in her ikisi de şüpheli.
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