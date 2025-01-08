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Konyaspor ile Güldibi ilk kez bir arada

Konyaspor ile Güldibi ilk kez bir arada

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu'nun açılış haftasında deplasmanda oynanacak Çorum Futbol Kulübü maçının hakemi olan Ömer Tolga Güldibi ile ilk kez resmi maçta bir araya gelecek. Kocaeli bölgesi hakemi olan Güldibi, daha önce Anadolu Kartalı'nın hiçbir resmi maçında görev almamıştı. Çorum Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma; bu açıdan ilklerin maçı olacak.

Çorum'un 5. maçı

Kocaeli bölgesi hakemlerinden olan Ömer Tolga Güldibi, ev sahibi statüsünde yer alan Çorum Futbol Kulübü'nün 4 maçında görev aldı. Çorum ekibi bu maçlardan 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Çorum Futbol Kulübü Güldibi'nin elinden 8 kez sarı kartla cezalandırıldı. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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