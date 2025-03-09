Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Ligin devamı kolay geçmeyecek“

Konyaspor, Süper Lig’in 27’nci haftasında konuk olduğu Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Kalan haftalarda daha iyi skorlarlar almak istediklerini aktaran Recep Uçar, "Sivasspor'dan aldığımız 1 puan ve Trabzonspor'dan aldığımız galibiyetin bize verdiği pozitif enerjiyle buraya geldik. Amacımız buradan puanlar almaktı. İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Yediğimiz bir penaltı golü var. Sonrasında Adil Demirbağ ile duran toptan pozisyon bulduk. Devre böyle sonlandı. İkinci yarıya oyunu ve oyuncuyu değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Golü biz kovalarken kornerden yediğimiz gol var. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Çift forvete döndüğümüz dönemde pozisyonlar kaçırdık. Bugün buradan iyi bir neticeyle dönmek istemiştik. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Kalan bölümde daha iyi skorlar alarak ligi bitirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

'BİZ DE KAZANMAK İSTİYORUZ'

Kalan maçlarda rakiplerine göre iç sahada daha fazla maç oynayacaklarını belirten Uçar, "Ligin devamı kolay geçmeyecek. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Bizim iç sahada oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Onları kazanıp geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Recep Uçar, "Hiçbir zaman kavgadan ve adaletsizlikten yana olmadım. Hep saha içinde kalmaya çalıştım. Tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Olaya hakim değilim. Birbirimize saygı duymamız lazım. Biz, Eyüpspor'u 2 kere yendik. Bugün de onlar bizi yendi. Maçlar kazanılır veya kaybedilir. Cenaze evinde düğün olmaz. Zaten üzgünüz. Onların kazanan takım olarak daha kontrollü ve düşünceli hareket etmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA