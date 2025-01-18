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Konyasporlu Kramer pembe saçıyla yükselişe geçti

Konyasporlu Kramer pembe saçıyla yükselişe geçti
Konyaspor’un Slovak forveti Blaz Kramer, saçını pembeye boyadıktan sonra çıktığı 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a yaz transfer sezonunda katılan 28 yaşındaki Slovak forvet Blaz Kramer, sezonun ilk yarısında 2 gol, 1 asist başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlıların ligin 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta, pembe boyalı saçı ve yeni imajıyla oyuna sonradan giren Kramer, uzatma dakikalarında ligdeki ilk golünü attı. Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası grup aşamaları ilk maçında deplasmanda Çorum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta da tek gol Kramer'den geldi. Son olarak ise ligde Fenerbahçe'ye karşı 11'de başlayan ve 1 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Kramer, saçını pembeye boyattıktan sonra çıktığı 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez de asist yaptı.

"Kramer psikolojik olarak rahatlattı”
Kramer'in son haftalardaki performansını değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kramer sezon başında geldiği günden beri hep söyledim. Önemli ve değerli bir oyuncu. Gol atmada psikolojik bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Alanya maçında sonradan girip son dakikada attığı golün de enerji verdiğini düşünüyorum. Psikolojik olarak rahatlattı. Sonrasında da kupada gol atması ve Fenerbahçe maçında da bir gol bir asistle oynaması oyuncu için değerlidir, önemlidir. Daha rahat hissettiği için de gollerine devam edecektir. Umut ve Melih'in de diğer maçlarda goller atacağına ve takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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