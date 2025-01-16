Korkmaz’dan Şan’a büyük teşekkür

Tümosan Konyaspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ömer Korkmaz, Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan'a özel olarak teşekkür etti. Zor bir dönemde görevi devraldıklarını ifade eden Korkmaz;
"Geçmiş dönem başkanlarımızdan Ahmet Şan. Kendisi sağ olsun bizlerden övgülerle bahsetti. Umarım daha iyi olmuşuzdur. Ve layık olmaya devam ederiz. Ahmet Şan başkanım her daim psikolojik olarak destekledi. Biz en zor zamanlarımızı birlikte geçirdik. Birçok büyüğümüz destek oldu. Ama Ahmet Şan başkanıma çok ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi