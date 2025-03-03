Milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler sergiliyor. Türkiye, grup maçları kapsamında son olarak Macaristan ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 20 Mart'ta gerçekleşecek ve Süper Lig'de milli ara bu tarihte başlayacak. Bu nedenle, spor tutkunları, "Milli maç arası ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. A Milli Takım'ın Macaristan ile karşılaşması ne zaman?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile önemli bir maça çıkacak. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig maçları arasında milli ara dönemi uygulanacak. Uluslar Ligi grup maçlarının ardından, takımlar çeyrek final için mücadele edecek. İşte, 2025'teki milli maç arası tarihleri…

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

A Milli Takım, 20 Mart tarihinde Macaristan'a karşı grup aşamasındaki son maçına çıkacak. Ardından, 23 Mart'ta rövanş maçında yine karşı karşıya gelecekler. Bu tarihler doğrultusunda, milli ara 16 Mart'taki Süper Lig'in 28. hafta son maçları ile başlayacak. Milli maç arası ise 30 Mart'taki karşılaşmalarla sona erecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 23 Mart'ta yapılacak. Yarı final maçları ise 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve final ile üçüncülük maçları 8 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi