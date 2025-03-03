GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler sergiliyor. Türkiye, grup maçları kapsamında son olarak Macaristan ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 20 Mart'ta gerçekleşecek ve Süper Lig'de milli ara bu tarihte başlayacak. Bu nedenle, spor tutkunları, "Milli maç arası ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. A Milli Takım'ın Macaristan ile karşılaşması ne zaman? 

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile önemli bir maça çıkacak. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig maçları arasında milli ara dönemi uygulanacak. Uluslar Ligi grup maçlarının ardından, takımlar çeyrek final için mücadele edecek. İşte, 2025'teki milli maç arası tarihleri…

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

A Milli Takım, 20 Mart tarihinde Macaristan'a karşı grup aşamasındaki son maçına çıkacak. Ardından, 23 Mart'ta rövanş maçında yine karşı karşıya gelecekler. Bu tarihler doğrultusunda, milli ara 16 Mart'taki Süper Lig'in 28. hafta son maçları ile başlayacak. Milli maç arası ise 30 Mart'taki karşılaşmalarla sona erecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 23 Mart'ta yapılacak. Yarı final maçları ise 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve final ile üçüncülük maçları 8 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir