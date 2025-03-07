Yasin Kol kimdir? Alanyaspor Galatasaray maçını yönetecek Yasin Kol istatistikleri

Yasin Kol, Süper Ligin 27. haftasında Alanyaspor Galatasaray maçını yönetecek. Pazar günü yapılacak maçın hakemi Yasin Kol’a dair bilgiler merak ediliyor, istatistikleri araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Alanyaspor Galatasaray maçını yönetecek hakem Yasin Kol olurken hakeme dair bilgiler merak konusu oldu.

YASİN KOL KİMDİR?

Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemi olan Yasin Kol, Sürmene Lisesi mezunudur. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.

YASİN KOL İSTATİSTİKLERİ

Yasin Kol, toplamda 189 maç yönetmiş. Türkiye Kupası, Süper Lig ve diğer liglerde düdük çalan Yasin Kol, şu zamana kadar toplam bin 13 kez sarı kart göstermiş. Çift sarı karttan kırmızı kart gösterimi ise 24 kez. Direkt gösterdiği kırmızı kart sayısı 28. Bu zamana kadar toplam 50 penaltı kararı vermiş.

Bu hafta sonu Alanyaspor Galatasaray maçını yönetecek olan Yasin Kol, daha önce bir kez Galatasaray maçında görev almış. 2021-22 sezonunda Antalyaspor Galatasaray maçını yöneten Yasin Kol, 1-1 biten maçta 4 sarı kart göstermiş.

Yasin Kol, Alanyaspor'un 8 maçında görev almış. Bu maçların dördünü Alanyaspor kazanmış. 3 maçta rakip takım kazanırken bir maç ise berabere bitmiş. Son olarak Alanyaspor Amedspor arasındaki Türkiye Kupası maçını yönetmiş.

Kaynak: Haber Merkezi