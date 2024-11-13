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2024’ün En İyi Haber Yazılımı Habersoft

Habersoft'un responsive tasarım altyapısı, haber yazılımı sitelerinin mobil cihazlarda mükemmel görüntülenmesini sağlıyor. Platform, akıllı telefonlardan tabletlere, masaüstü bilgisayarlardan smart TV'lere kadar tüm cihazlarda kusursuz bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Mobil uyumlu tasarımın sağladığı avantajlar:

  1. Otomatik ekran boyutu adaptasyonu
  2. Dokunmatik ekran optimizasyonu
  3. Hızlı sayfa geçişleri
  4. Gelişmiş kullanıcı etkileşimi
  5. Yüksek okunabilirlik

Hızlı Yükleme Performansı

Habersoft, sayfa yükleme hızını optimize ederek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Platform, web sitesi hızını artırmak için gelişmiş optimizasyon teknikleri kullanıyor. Bu özellik, ziyaretçilerin sitede daha uzun süre kalmasını sağlarken, arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Performans optimizasyonu için kullanılan teknikler arasında JavaScript ve CSS dosyalarının optimize edilmesi, yazı tiplerinin hız için özelleştirilmesi ve içerik dağıtım ağlarının (CDN) etkin kullanımı bulunuyor. Bu sayede haber siteleri, artan trafik ve içerik yüküne rağmen sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

Sistem, PageSpeed Insights gibi hız testi araçlarıyla uyumlu çalışarak, site performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlıyor. Verimli pagespeed performansı, özellikle mobil kullanıcılar için kritik öneme sahip olan hızlı sayfa yükleme sürelerini garanti ediyor.

Habersoft'un kullanıcı dostu panel yapısı, site yöneticilerinin içerik yönetimini kolaylaştırırken, gelişmiş analiz araçları sayesinde içerik performansının detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyor. Platform, uzun yıllara dayanan deneyimle hazırlanmış yönetim paneli sayesinde, teknik bilgi gerektirmeden profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Tüm bu özellikler, haber sitelerinin dijital varlıklarını güçlendirirken, ziyaretçilere kesintisiz ve kaliteli bir haber deneyimi sunuyor. Habersoft'un sunduğu kullanıcı dostu arayüz ve tasarım özellikleri, modern haber sitelerinin ihtiyaç duyduğu tüm araçları tek bir platformda birleştiriyor.

Habersoft'un Farklı Paket Seçenekleri

Habersoft, farklı ölçekteki haber sitelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için üç farklı paket sunuyor. Her paket, tek seferlik lisans ücreti ve ücretsiz kurulum avantajıyla birlikte geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun paketi seçerek profesyonel bir haber sitesine sahip olabiliyorlar.

Başlangıç Paketi

Habersoft'un 15.000 TL + KDV değerindeki Başlangıç Paketi, dijital haber dünyasına giriş yapmak isteyen medya kuruluşları için ideal bir seçenek sunuyor. Bu paket, temel haber sitesi fonksiyonlarını içeriyor ve kullanıcılara şu temel özellikleri sunuyor:

  • Full responsive tasarım ve %100 schema uyumluluğu
  • Modüler tasarım sistemi ve sürükle-bırak tema yönetimi
  • Temel SEO araçları ve Google Analytics entegrasyonu
  • 250 GB SSD disk alanı
  • Aylık 100 GB bandwidth kullanımı

Başlangıç Paketi kullanıcıları, 6 aylık ücretsiz hosting kampanyasından yararlanabiliyor. Paket, yapay zeka destekli içerik üretimi ve çoklu dil desteği gibi gelişmiş özellikleri içermese de, profesyonel bir haber sitesi için gerekli tüm temel araçları barındırıyor.

Standart Paket

20.000 TL + KDV değerindeki Standart Paket, orta ölçekli haber siteleri için gelişmiş özellikler sunuyor. Başlangıç Paketinin tüm özelliklerine ek olarak:

  1. Yapay zeka ile aylık 1000 ücretsiz içerik üretimi ve özgünleştirme
  2. 10 farklı siteye kadar ücretsiz RSS entegrasyonu
  3. E-Gazete PDF sistemi
  4. Otomatik döviz çevirici sayfalar
  5. Çalışan editör analizi sistemi

Standart Paket'in hosting özellikleri de daha kapsamlı:

  • 500 GB SSD disk alanı
  • Aylık 1 TB bandwidth kullanımı
  • 6 ay ücretsiz hosting desteği
  • Gelişmiş yedekleme sistemi

Profesyonel Paket

Habersoft'un amiral gemisi olan 25.000 TL + KDV değerindeki Profesyonel Paket, kurumsal haber siteleri için en kapsamlı çözümü sunuyor. Bu paket, diğer paketlerdeki tüm özelliklere ek olarak şu premium özellikleri içeriyor:

  • Sınırsız site için RSS okuyucu desteği
  • Yapay zeka ile aylık 3000 ücretsiz içerik üretimi
  • Tüm dillere otomatik çeviri desteği
  • Sosyal medya otomatik paylaşım sistemi
  • Çoklu dil desteği

Profesyonel Paket'in hosting özellikleri:

  • Sınırsız SSD disk alanı
  • Sınırsız bandwidth kullanımı
  • 6 ay ücretsiz hosting
  • Premium teknik destek

Özellik

Başlangıç

Standart

Profesyonel

Fiyat (KDV Hariç)

15.000 TL

20.000 TL

25.000 TL

Yapay Zeka İçerik

Yok

1000/ay

3000/ay

RSS Entegrasyonu

Yok

10 site

Sınırsız

Disk Alanı

250 GB

500 GB

Sınırsız

Çoklu Dil

Yok

Yok

Var

Tüm paketlerde ortak olan önemli özellikler:

  • Tek seferlik lisans ücreti
  • Ücretsiz kurulum desteği
  • 6 aylık ücretsiz hosting kampanyası
  • %100 responsive tasarım
  • SEO optimizasyon araçları

Habersoft, kullanıcılarına esneklik sağlamak adına paketler arası geçiş imkanı da sunuyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları arttıkça sadece paket fark ücretini ödeyerek üst pakete geçiş yapabiliyor. Bu sayede, haber sitelerinin büyüme sürecinde ek maliyetler minimize ediliyor.

Her paket için sunulan 6 aylık ücretsiz hosting kampanyası, kullanıcıların başlangıç maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca, tüm paketlerde sunulan ücretsiz kurulum hizmeti, haber sitelerinin hızlı bir şekilde yayın hayatına başlamasını sağlıyor.


Habersoft, modern haber sitelerinin dijital dünyada başarılı olması için gereken tüm araçları tek bir platformda sunuyor. Yapay zeka destekli içerik üretiminden gelişmiş SEO altyapısına, otomatik döviz çeviriciden mobil uyumlu tasarıma kadar kapsamlı özellikleri, haber sitelerinin teknik zorluklarını ortadan kaldırıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle-bırak sistemi sayesinde, teknik bilgi gerektirmeden profesyonel sonuçlar elde edilebiliyor.

Farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik üç farklı paket seçeneği, her ölçekteki medya kuruluşuna uygun çözümler sunuyor. Tek seferlik lisans ücreti ve 6 aylık ücretsiz hosting kampanyası, başlangıç maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, gelişmiş teknik altyapı ve sürekli güncellenen özellikleri ile Habersoft, haber sitelerinin dijital geleceğe hazır olmalarını sağlıyor. Yenilikçi çözümleri ve güçlü altyapısıyla Habersoft, 2024'ün en kapsamlı haber yazılımı olarak öne çıkıyor.


Kaynak :  https://haberyazilimlarim.com/haber-yazilimi/

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • E
    erhan
    58 dakika önce

    tavsiye edilir teşekkürler

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