14 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM İndirimli Ürünler Raflarda Yerini Aldı

BİM marketlerinin 12-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi topluyor. Bu tarihler arasında çeşitli ürünlerde cazip indirimler sunan BİM, müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunuyor. Katalogda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti ve matkap gibi birçok elektrikli alet yer alıyor. Bunun yanı sıra Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL, Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL, Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42,50 TL ve Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM’in sunduğu en avantajlı ürünler...

BİM'in 11-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren raflarda yerini alan ürünler arasında süt ve süt ürünlerinden el aletlerine kadar birçok farklı seçenek bulunuyor.

BİM 12-14 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu Yoğun İlgi Görüyor

BİM marketlerinin 12-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi topluyor. Bu tarihler arasında çeşitli ürünlerde cazip indirimler sunan BİM, müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunuyor. Katalogda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti ve matkap gibi birçok elektrikli alet yer alıyor. Bunun yanı sıra Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL, Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL, Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42,50 TL ve Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM'in sunduğu en avantajlı ürünler...

11-14 Mart Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?

BİM'in 11-14 Mart tarihleri arasındaki kampanyalı ürünleri açıklandı. Süt ve süt ürünlerinden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan indirimler, tüketicilere hesaplı alışveriş imkanı sunuyor. Peki, bu hafta en çok dikkat çeken ürünler hangileri? Avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına nasıl ulaşabilir? İşte fırsat listesinin detayları...

İndirimli Gıda Ürünleri Listesi

BİM raflarında yerini alan indirimli gıda ürünleri arasında süt ve süt ürünleri öne çıkıyor. Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL, Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL ve Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL, Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL ve Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında satışta olacak.

Elektrikli Aletlerde Büyük İndirim

Ev ve bahçe işlerinde kullanılabilecek elektrikli aletler de bu hafta BİM marketlerinde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti ve matkap gibi birçok ürün, kaliteli ve ekonomik alışveriş yapmak isteyen müşterilere hitap ediyor.

11 Mart Salı BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM'de yer alan bazı temel gıda ürünleri ve fiyatları şu şekilde:

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL

Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g – 99,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g – 62,50 TL

Sek Yaban Mersinli Quark 140 g – 27,50 TL

İçim %18 Yağlı Krema 200 ml – 32,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g – 239 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L – 39,50 TL

Puding Danette İkilim 4x70 g – 40 TL

BİM'in sunduğu bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, aktüel kataloğu inceleyerek fırsatları değerlendirebilir.

14 Mart BİM Aktüel Kataloğunda Dikkat Çeken Ürünler

BİM'in 14 Mart 2025 aktüel kataloğunda teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte öne çıkan ürünler:

ESCAMP Verandalı Flat Tiny House – 610.000,00 TL

KUMTEL LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi – 11.950,00 TL

KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı – 2.190,00 TL

KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü – 2.590,00 TL

KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı – 4.990,00 TL

14 Mart Cuma BİM Aktüel Kataloğu

BİM'in 14 Mart Cuma günü satışa sunacağı en dikkat çeken ürünlerden biri de Kaan Çapa Makinesi, 19.990 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

BİM'in sunduğu bu fırsatları kaçırmamak için mağazaları ziyaret edebilir veya aktüel kataloglarını inceleyerek bütçenize uygun alışveriş yapabilirsiniz!

Kaynak: Haber Merkezi