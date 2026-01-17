GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2026 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları kaçıncı kez düzenlenecektir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

2026 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları kaçıncı kez düzenlenecektir? Çifte Milyon sorusu

Dünya çapında milyonlarca sporseverin heyecanla beklediği kış sporları organizasyonu, 2026 yılında kapılarını İtalya'da açıyor. Hem tarihsel derinliği hem de modern tesisleriyle dikkat çeken bu büyük buluşma, kış sporları takviminin en önemli durağı olarak kabul ediliyor.

2026 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları kaçıncı kez gerçekleştiriliyor?

2026 Kış Olimpiyatları, resmî adıyla XXV. Kış Olimpiyat Oyunları, tarihte 25. kez düzenlenmektedir. İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo şehirlerinin ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca bu oyunlar, İtalya'nın (1956 Cortina d'Ampezzo ve 2006 Torino'dan sonra) ev sahipliği yaptığı üçüncü Kış Olimpiyatı olma özelliğini taşıyor.

Cevap: 25. kez

Kaynak: Haber Merkezi

