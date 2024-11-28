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Arabanız bunu yapıyorsa balatanız bitmiş olabilir!

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Arabanız bunu yapıyorsa balatanız bitmiş olabilir!
Fren balatalarınızın durumu, aracınızın güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Peki balataların bittiğini anlamak için hangi işaretlere dikkat etmelisiniz?

Aracınızın fren balataları, güvenli bir sürüş için hayati öneme sahiptir. Ancak zamanla aşınan bu parçalar, değiştirilmediğinde kazalara yol açabilir.

Balataların bittiğini fark etmek için birkaç temel işarete dikkat etmek yeterlidir. 

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İşte balataların bittiğini gösteren işaretler

1. Frenlerden gelen sesler:

Fren yaparken yüksek bir sürtünme sesi veya gıcırtı duyuyorsanız, bu balataların aşındığını gösterebilir. Özellikle metalik bir ses, balata ile diskin doğrudan temas ettiğine işaret eder.

2. Uzayan fren mesafesi:

Aracınızın durması için daha uzun bir mesafeye ihtiyaç duyuyorsanız, balatalarınız işlevini yitiriyor olabilir. Bu durum, güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

3. Direksiyonda titreşim:

Fren yaptığınızda direksiyonunuz titriyorsa, bu da aşınmış fren balatalarının veya eğrilmiş fren disklerinin bir göstergesi olabilir.

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4. Gözle görülen aşınma:

Fren balatalarını kontrol etmek için jantların arasından bakabilirsiniz. Balatalar 3 mm'den daha inceyse, değişim zamanı gelmiş demektir.

Balataları ne zaman değiştirmelisiniz?

Fren balatalarının ömrü, kullanım alışkanlıklarına ve araç tipine bağlıdır. Genellikle 30.000-50.000 kilometrede bir değiştirilmesi önerilir. Ancak yukarıdaki belirtilerden birini fark ettiğinizde daha erken değişim gerekebilir.

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Fren balatalarınızı düzenli olarak kontrol etmek, hem sizi hem de trafikteki diğer sürücüleri korur. Uzman bir serviste yapılacak periyodik bakım, güvenli bir sürüş için vazgeçilmezdir.

Aracınızı güvenle kullanmak için fren balatalarınızı ihmal etmeyin!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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