Atatürk Geldikleri gibi giderler sözünü nerede söylemiştir? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Milli Mücadele'nin en önemli kırılma noktalarından biri kabul edilen bu tarihi söz, Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul'un fiilen işgal edildiği gün söylenmiştir. Umutların tükendiği bir anda dile getirilen bu cümle, bağımsızlık meşalesinin ilk işareti olarak tarihe geçmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk "Geldikleri gibi giderler!" sözünü nerede ve ne zaman söylemiştir?
Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918 tarihinde Suriye cephesinden trenle İstanbul'a, Haydarpaşa Garı'na ulaşmıştır. Garda indiğinde İtilaf Devletleri'nin 55 parçalık donanmasının İstanbul Boğazı'na demirlediğini görür. Bu hüzünlü manzara karşısında, kendisini karşılayan yaveri Cevad Abbas'ın ağladığını görünce büyük bir kararlılıkla bu meşhur sözü söyler. Bu tarihi an, Haydarpaşa ile Galata arasında yol alan ve bugün müze olarak korunan Kartal İstimbotu'nun güvertesinde yaşanmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”