Atatürk Geldikleri gibi giderler sözünü nerede söylemiştir? Çifte Milyon sorusu

Milli Mücadele'nin en önemli kırılma noktalarından biri kabul edilen bu tarihi söz, Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul'un fiilen işgal edildiği gün söylenmiştir. Umutların tükendiği bir anda dile getirilen bu cümle, bağımsızlık meşalesinin ilk işareti olarak tarihe geçmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk "Geldikleri gibi giderler!" sözünü nerede ve ne zaman söylemiştir?

Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918 tarihinde Suriye cephesinden trenle İstanbul'a, Haydarpaşa Garı'na ulaşmıştır. Garda indiğinde İtilaf Devletleri'nin 55 parçalık donanmasının İstanbul Boğazı'na demirlediğini görür. Bu hüzünlü manzara karşısında, kendisini karşılayan yaveri Cevad Abbas'ın ağladığını görünce büyük bir kararlılıkla bu meşhur sözü söyler. Bu tarihi an, Haydarpaşa ile Galata arasında yol alan ve bugün müze olarak korunan Kartal İstimbotu'nun güvertesinde yaşanmıştır.

Cevap: Kartal İstimbotu (İstanbul Boğazı / Haydarpaşa açıkları)

