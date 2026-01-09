GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,16
STERLİN
57,97
GRAM
6.334,63
ÇEYREK
10.412,91
YARIM ALTIN
20.723,44
CUMHURİYET ALTINI
41.316,13
YAŞAM Haberleri

Başkan Pekyatırmacı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Pekyatırmacı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında “Vatandaşın sesi olan, her an doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, vatandaşın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir etken olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı;

"Büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerimiz; şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın gündemini kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Kamuoyunun haber alma hakkını gözeterek mesleğini özenle ve etik değerler çerçevesinde icra eden tüm basın mensuplarımız, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşmasına da katkı sağlıyor. Her koşulda doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şeffaflığı ve doğruluğu bir pusula gibi kullanan gazetecilerimiz,  toplumsal bilincin ve demokrasimizin güçlenmesine büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda yerel ve ulusal basınımız, görevini en iyi şekilde icra ediyor. Basın aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Belediye ve toplum arasında sağlam bir köprü olan basınımız bu anlamda şehirlerimizin gelişiminde ve ortak değerlerimizin korunmasında da önemli bir role sahip.

Bu vesileyle, görevlerini fedakârca sürdüren, meslek ilkelerinin gerektirdiği şekilde bu işe gönül ve emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER