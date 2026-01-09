Başkan Pekyatırmacı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında “Vatandaşın sesi olan, her an doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, vatandaşın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir etken olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı;

"Büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerimiz; şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın gündemini kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Kamuoyunun haber alma hakkını gözeterek mesleğini özenle ve etik değerler çerçevesinde icra eden tüm basın mensuplarımız, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşmasına da katkı sağlıyor. Her koşulda doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şeffaflığı ve doğruluğu bir pusula gibi kullanan gazetecilerimiz, toplumsal bilincin ve demokrasimizin güçlenmesine büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda yerel ve ulusal basınımız, görevini en iyi şekilde icra ediyor. Basın aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Belediye ve toplum arasında sağlam bir köprü olan basınımız bu anlamda şehirlerimizin gelişiminde ve ortak değerlerimizin korunmasında da önemli bir role sahip.

Bu vesileyle, görevlerini fedakârca sürdüren, meslek ilkelerinin gerektirdiği şekilde bu işe gönül ve emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu