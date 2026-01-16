Beyşehir’de gelenek değişmedi! Kandil ikramları dağıtıldı

Miraç Gecesi dolayısıyla Beyşehir'de geleneksel hale gelen kandil ikramları bu yıl da vatandaşlarla buluştu. Çarşı Camii ve Eşrefoğlu Camii önünde gerçekleştirilen ikram programı, yatsı namazı öncesi ve sonrasında yoğun ilgi gördü.

GELENEKSEL KANDİL İKRAMI SÜRDÜRÜLDÜ

Beyşehir Belediyesi tarafından her mübarek gecede sürdürülen ikram geleneği kapsamında vatandaşlara çay ve simit ikram edildi. Soğuk havaya rağmen cami önlerinde bir araya gelen hemşehriler, kandil gecesinin manevi atmosferini birlikte yaşadı.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, etkinliğe ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Başkan Bayındır, "Çarşı ve Eşrefoğlu Camilerimiz önünde, yatsı namazı öncesi ve sonrasında hemşehrilerimizle buluşturduk. Birlikte paylaşılan bir çayın, bir simidin ve samimi bir selamın Beyşehir'imizde kardeşliği ve gönül bağlarını daha da güçlendirdiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİRAÇ KANDİLİ TEBRİK MESAJI

Paylaşımında tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Bayındır, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu güzel gecede soframızı ve muhabbetimizi paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm İslam âleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Miraç Kandilini bir kez daha kutluyorum.”

Beyşehir'de düzenlenen kandil ikramı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı.

(Ali Asım Erdem)