Cengiz Ayhan, Hasan Kılca ve Turan Kayacılar Ulubatlı Hasan Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Cengiz Ayhan, Hasan Kılca ve Turan Kayacılar Ulubatlı Hasan Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Araplar Büyüksinan Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla sohbet edilerek talep ve görüşleri dinlendi. Program kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Cuma buluşmasının ardından protokol üyeleri, Ulubatlı Hasan Emekli Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

HİZMETLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZIN GÖRÜŞLERİYLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Mahalle buluşmasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Hasan Kılca, yapılacak her türlü hizmet, proje ve yatırımın planlanmasında vatandaşların görüş ve beklentilerinin dikkate alındığını ifade etti. Yerel yönetim hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde vatandaşlarla doğrudan iletişimin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kılca, ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşların fikirlerine kulak vererek ilçe sakinleriyle iş birliği ve uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

