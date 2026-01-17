Günaşırı hangisi için kullanılır? Çifte Milyon sorusu

Türkçede zaman zarfı olarak sıkça kullanılan ve genellikle sağlık, spor veya rutin işlerin planlanmasında tercih edilen "günaşırı" kelimesi, kelime yapısı nedeniyle sık sık yanlış anlaşılabilen kavramlar arasında yer alır. Bir işin yapılma sıklığını belirten bu ifade, zaman yönetiminde netlik sağlamak adına büyük önem taşır.
Günlük dilde kullanılan "günaşırı" ifadesi tam olarak ne anlama gelmektedir?
Günaşırı kelimesi, bir eylemin bir gün yapılıp sonraki gün yapılmaması, yani iki günde bir tekrarlanması durumunu ifade eder. "Arada bir gün bırakarak" anlamına gelen bu terim, özellikle ilaç kullanım talimatlarında veya antrenman programlarında hatalı uygulamaları önlemek için net bir şekilde bilinmesi gereken bir zaman periyodudur.
Cevap: İki günde bir
