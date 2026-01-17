Hangisi gerçekten yaşamıştır? Keloğlan, İbiş, Del Dumrul, Nasreddin Hoca! Çifte Milyon sorusu

Türk kültür mirasının en önemli parçalarını oluşturan halk kahramanları ve masal karakterleri, toplumun mizah anlayışını, adalet duygusunu ve zekasını temsil eder. Bu karakterlerin bir kısmı tamamen hayal ürünü olan masallara dayanırken, bir kısmı ise tarihsel belgelerle desteklenen gerçek kişiliklerdir.

Halk anlatılarında yer alan bu dört isimden hangisi tarihte gerçekten yaşamış bir şahsiyettir?

Keloğlan ve İbiş, Türk masal ve orta oyunu geleneğinin anonim kurgusal karakterleridir. Deli Dumrul ise Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan efsanevi bir figürdür. Ancak, nüktedanlığı ve bilgeliğiyle tanınan bir isim, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Akşehir çevresinde yaşamış, kadılık ve müderrislik yapmış gerçek bir tarihsel kişiliktir. Mezarı bugün hala Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunmaktadır ve dünyaca tanınan bir bilgelik sembolüdür.

Cevap: Nasreddin Hoca

