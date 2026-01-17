Hangisi gerçekten yaşamıştır? Keloğlan, İbiş, Del Dumrul, Nasreddin Hoca! Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Türk kültür mirasının en önemli parçalarını oluşturan halk kahramanları ve masal karakterleri, toplumun mizah anlayışını, adalet duygusunu ve zekasını temsil eder. Bu karakterlerin bir kısmı tamamen hayal ürünü olan masallara dayanırken, bir kısmı ise tarihsel belgelerle desteklenen gerçek kişiliklerdir.
Halk anlatılarında yer alan bu dört isimden hangisi tarihte gerçekten yaşamış bir şahsiyettir?
Keloğlan ve İbiş, Türk masal ve orta oyunu geleneğinin anonim kurgusal karakterleridir. Deli Dumrul ise Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan efsanevi bir figürdür. Ancak, nüktedanlığı ve bilgeliğiyle tanınan bir isim, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Akşehir çevresinde yaşamış, kadılık ve müderrislik yapmış gerçek bir tarihsel kişiliktir. Mezarı bugün hala Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunmaktadır ve dünyaca tanınan bir bilgelik sembolüdür.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”