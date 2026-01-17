Hangisi mavinin tonlarına verilen isimlerden biri değildir? Çifte Milyon sorusu

Doğada ve tasarım dünyasında renklerin geniş bir yelpazesi bulunurken, özellikle mavinin tonları hem doğadan hem de değerli taşlardan ilham alınarak isimlendirilir. Bu isimlendirmeler, görsel sanatlardan tekstile kadar pek çok alanda renklerin doğru tanımlanmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi mavinin bilinen tonlarından biri olarak kabul edilmez?

Mavi rengin tonları arasında berraklığı simgeleyen buz mavisi, derinliği temsil eden kristal mavisi ve beyazla karışık uçuk bir ton olan süt mavisi gibi yaygın kullanımlar mevcuttur. Ancak bazı renk isimleri, doğadaki biyolojik sıvılardan veya farklı pigmentlerden kaynaklı olarak tamamen farklı renk gruplarını temsil eder.

Cevap: Safra

Kaynak: Haber Merkezi