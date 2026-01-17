GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İnsan ağzında bulunan sınıflandırılmış diş isimlerinden biri hangisi değildir? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

İnsan ağzında bulunan sınıflandırılmış diş isimlerinden biri hangisi değildir? Çifte Milyon sorusu

İnsan anatomisinde diş yapısı, beslenme alışkanlıklarımıza ve çiğneme fonksiyonlarımıza göre belirli gruplara ayrılarak isimlendirilmiştir. Diş hekimliği literatüründe kullanılan bu sınıflandırmalar, dişlerin ağız içindeki konumu ve görevlerine göre net bir şekilde belirlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi insan ağzındaki biyolojik diş sınıflandırmalarından biri değildir?

İnsanlarda dişler temel olarak kesici dişler, köpek dişleri (kanin), azı dişleri ve küçük azı dişleri olarak dört ana gruba ayrılır. Halk arasında "20'lik dişler" olarak bilinen yapılar ise aslında üçüncü büyük azı dişleridir ve anatomik bir sınıfa dahildir. Ancak bazı dişlerin şekilsel benzerlikleri nedeniyle yakıştırılan isimler tıbbi literatürde bir sınıfı temsil etmez.

Cevap: Tavşan

Kaynak: Haber Merkezi

