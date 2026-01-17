İtfaiyeler hangisine bağlıdır? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Şehirlerin güvenliği ve acil durum müdahaleleri için hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatları, idari yapılanma bakımından doğrudan yerel yönetimlerin bir parçası olarak faaliyet gösterir. Türkiye'deki sistemde, yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi yasal olarak belirli bir makama devredilmiştir.
İtfaiye teşkilatları hangi kuruma bağlı olarak görev yapmaktadır?
Türkiye'de itfaiye teşkilatları, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca belediyelere bağlıdır. Büyükşehir olan illerde "Büyükşehir Belediye Başkanlığı" bünyesinde bir daire başkanlığı olarak, diğer il ve ilçelerde ise "Belediye Başkanlığı" çatısı altında müdürlük seviyesinde yapılandırılmışlardır. Personel alımı, bütçe yönetimi ve operasyonel kararlar doğrudan ilgili belediye yönetimi tarafından kontrol edilir.
