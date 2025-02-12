Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan berat gecesi mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Berat Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Af ve merhamet vesilesi bu mübarek geceye bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Ramazan ayının manevi atmosferine hazırlanırken, Berat Kandili’ni bir dönüm noktası olarak görüp bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Berat Gecesi yeni bir başlangıç için en güzel fırsattır. Hakiki manada istifade edenlerden olmamızı diliyor; tüm İslam âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

"Berat”ın en derin anlamıyla bağışlanma olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca'nın Berat Gecesi mesajı şu şekilde;

"Üç ayların manevi atmosferiyle nasiplendiğimiz bu kutlu zaman dilimi, tüm inananlar için eşsiz bir fırsat kapısı aralıyor. Rahmet dolu nefesiyle kalbimizin ferahladığı Regaib Gecesi'nden, af kapılarının ardına kadar açıldığı Berat gecesine erişmenin sevincini İslam alemi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. İslam âlemi olarak Ramazan ayının manevi atmosferine hazırlanırken, bu geceyi bir dönüm noktası olarak görüp en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Berat Gecesi, yeni bir başlangıç için en güzel fırsattır. Bu gece vesilesi ile kalplerimizi birleştirelim, kardeşliğimizi güçlendirelim ve birbirimize destek olalım. Zulüm gören mazlum coğrafyada ki kardeşlerimize de dualar edelim. Dünyanın barış ve huzura ihtiyacı olduğu bu dönemde, Berat Gecesi'ni barışın, sevginin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünya için vesile kılıp her zamankinden daha çok dualar edelim. Bu gece ile birlikte günahlarımızdan arınmış bir şekilde Ramazan'ın bereketine kavuşmayı Allah hepimize nasip etsin.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, kalplerimizin sükûnuna, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi