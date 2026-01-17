Manda Yuva Yapmış türküsünde hangi söz yoktur? Çifte Milyon sorusu

Türk halk müziğinin en renkli ve düşündürücü eserlerinden biri olan Kastamonu yöresine ait "Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına" türküsü, barındırdığı absürt imgelerle aslında toplumsal bir eleştiri sunar. Gerçeküstü olayların birbiri ardına sıralandığı bu ünlü türkü, zengin söz varlığıyla dinleyicileri her dönem şaşırtmayı başarmıştır.

"Manda Yuva Yapmış" türküsünün orijinal metninde hangi ifade yer almaz?

Türkünün mısralarında mandanın söğüt dalına yuva yapması, yavrusunu sinek kapması ve bu absürt durumların sonunda "tiridine banılması" gibi simgesel anlatımlar bulunur. Eserde geçen her bir imkansız olay, dönemin hiciv sanatının bir parçasıdır. Ancak türkünün ne asıl metninde ne de bilinen varyantlarında hayvanların heybe veya torba gibi araçlarla ilgili bir kaza yaşadığına dair bir ifade geçmemektedir.

Cevap: İnek canından bezdi

