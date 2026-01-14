Mars’ta bir gün ne kadar sürer? 3’Te 3 Tarih sorusu

Güneş Sistemi'ndeki komşumuz olan Kızıl Gezegen Mars, pek çok fiziksel özelliği bakımından Dünya ile benzerlikler taşır. Ancak bir gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı, o gezegendeki gün süresini belirleyen temel unsurdur ve Mars'ın bu dönüş hızı Dünya'dan biraz daha yavaştır.

Mars'ta Bir Gün Ne Kadar Sürer?

Doğru Cevap: 24 saat 37 dakika 35 saniye

Mars'ta bir tam günün süresi Dünya'daki gün süresine oldukça yakındır. Astronomlar, Mars'taki bu bir günlük süreye Latince "Güneş" anlamına gelen "Sol" ismini vermişlerdir. Mars'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Dünya'ya göre yaklaşık %3 daha yavaştır; bu da Mars'ta yaşayan birinin (veya oradaki robotik keşif araçlarının) bir günü Dünya'dan yaklaşık 40 dakika daha uzun yaşaması anlamına gelir.

Kaynak: Haber Merkezi