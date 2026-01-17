GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Nikah işlemlerine başvuracak Türk vatandaşından hangisi istenmez? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Resmi bir birliktelik kurmak isteyen çiftlerin belediyelere bağlı evlendirme dairelerine yapacakları başvurular, belirli yasal prosedürlere tabidir. Bu süreçte istenen belgeler, kişilerin evliliğe engel bir durumunun olup olmadığını tespit etmek ve kayıtları güncel tutmak amacıyla talep edilir.

Nikah işlemleri için gerekli olan evraklar arasında hangisi yer almaz?

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre nikah başvurusu sırasında; fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı, vesikalık fotoğraf ve evlenmeye engel sağlık sorunu olmadığını kanıtlayan sağlık raporu gibi belgeler zorunludur. Ancak gelişen teknolojik altyapı ve kurumlar arası veri paylaşımı sayesinde, geçmişte talep edilen bazı belgeler artık sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilmekte ve vatandaştan fiziksel olarak istenmemektedir.

Cevap: SGK Bilgileri

