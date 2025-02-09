O Ses Türkiye’ye Yeni Soluk: Melike Şahin Jüri Koltuğunda Parladı!

O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara döndü. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı jüriye bu sezon Melike Şahin de katıldı. Şahin, enerjisi, sesi ve tarzıyla ilk bölümde büyük beğeni topladı.

İlk Bölüme Damga Vurdu

Pusulam Rüzgar, Bedelini Ödedim, Olur Mu gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, jüri koltuğundaki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Bordo sade bir elbise tercih eden Şahin, şıklığını uyumlu aksesuarlarla tamamladı. Saçlarını at kuyruğu yapan ünlü şarkıcı, sahne enerjisiyle de dikkat çekti.

Şahin, program başlamadan önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak heyecanını "Vay be! Başlıyoruz” sözleriyle dile getirdi. Sosyal medyada "Jüriye çok yakıştı”, "Tam bir yıldız”, "Harika oldu” gibi yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı Bu Sezon Yok

Programdaki bir diğer değişiklik ise sunuculukta yaşandı. O Ses Türkiye'yi yıllardır sunan Acun Ilıcalı, bu sezon yer almadı. Sunuculuğu Saadet Özsırkıntı üstlenirken, Beyazıt Öztürk yaptığı açıklamada Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olarak yer almayacağını duyurdu.

Melike Şahin Kimdir?

Müzikal yolculuğuyla kendine özgü bir yer edinen Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da İstanbul'da doğdu. Aslen Sivas Divriğili olan Şahin, çocuk yaşlardan itibaren müziğe duyduğu ilgiyi geliştirmeye başladı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu yıllarda, usta müzisyen Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak sesini eğitti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi alırken müzikle bağını koparmayan Şahin, 2012'de mezun olduktan sonra ünlü psikedelik müzik grubu Baba Zula'nın vokalisti olarak sahne almaya başladı. 2017 yılına kadar grubun önemli performanslarında yer aldı. Bu süreçte kendi müzikal kimliğini de keşfetmeye devam eden sanatçı, 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adını verdiği bir projeyle Beyoğlu'ndaki Kanto Meyhanesi'nde arabesk esintili bir repertuvarla sahne aldı.

2017 yılı, Melike Şahin'in solo kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam filminde üç şarkı seslendirdi ve Cannes Film Festivali'nde, filmin dünya prömiyeri öncesinde sahne aldı. Aynı yıl, Bi' Fırlatsam ve Deli Kan teklileriyle solo kariyerine adım attı.

2021'de yayımladığı ilk solo albümü Merhem ile güçlü bir çıkış yakalayan Şahin, albümün ilk teklisi Uykumun Boynunu Bükme ile dinleyicileriyle buluştu. Arabesk ve alternatif müzikten beslenen kendine has tarzıyla dikkat çeken sanatçı, üretimlerine devam ederek Merhem ve Akkor adlı iki albümü müzikseverlerle buluşturdu.

Melike Şahin Şarkıları Nelerdir?



Bi' fırlatsam (2017)

Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile, 2017)

Deli Kan (2017)

Sevmek Suçsa Suçluyum (2018)

Tutuşmuş Beraber (2018)

Kimin Izdırabı (2019)

Sakla Beni (Kutiman ile, 2019)

Kara Orman (2019)

Geri Ver (2020)

Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile, 2020)

Elimi Tut (Kutiman ile, 2020)

Ukde (Ah! Kosmos ile, 2020)

Uykumun Boynunu Bükme (2021)

Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile) (2021)

Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

Miras (Ah! Kosmos ile, 2022)

Isyan (Ko Shin Moon ile, 2022)

Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix) (2022)

Canın Beni Çekti (2024)

Kaynak: Haber Merkezi