Perşembe Akşamı (22 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

22 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Kim Milyoner Olmak İster?​ (Yeni Bölüm)​", " Halef (Yeni Bölüm)", "Veliaht (Yeni Bölüm)'', Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Salı Akşamı Dizileri (22 Ocak)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Fenerbahçe - Aston Villa ATV Kim Milyoner Olmak İster?​ (Yeni Bölüm) Show TV Veliaht ( Yeni Bölüm ) NOW TV Halef (Yeni Bölüm) Star TV Bir Baba Hindu (Sinema) Kanal D İnci Taneleri

TRT 1 Yayın Akışı (22 Ocak)

"Fenerbahçe - Aston Villa" Bu Akşam Var mı?

Evet, maç bu akşam yayınlanacaktır:

Fenerbahçe - Aston Villa ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:35 Kara Ağaç Destanı 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:45 Maç Önü 20:00 Fenerbahçe - Aston Villa



