YAŞAM Haberleri

Sakarya’da bugün vefat edenler 22 Ocak 2026 Perşembe

- Güncelleme Tarihi:

Sakarya’da bugün vefat edenler 22 Ocak 2026 Perşembe
Sakarya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

İBRAHİM YAZAR

22.06.1961

Serdivan Merkez Mezarlığı

EKREM KAPICIOĞLU

1.01.1953

Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı

HÜSAMETTİN SEZER

25.04.1933

Adapazarı Güneşler Mahalle Mezarlığı

BURAK GÖKHAN

17.05.1999

Kaynarca Merkez Mezarlığı - 1

FAHRİ ÖZDEMİR

20.03.1943

Kaynarca Kızılcaali Mahalle Mezarlığı

SALİH DEMİR

10.05.1939

Hendek Büyükdere Mahalle Mezarlığı

MEHMET AŞAN

3.06.1933

Hendek Merkez Yeni Mezarlığı

ERDOĞAN ANARLAR

16.03.1936

Akyazı Süt Fabrikası Yanı Mezarlığı

AHMET KARPUZ

20.03.1931

Geyve Eşme Mahalle Mezarlığı

MAHİR ARIKAN

19.06.1949

Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı

 

Kaynak: Haber Merkezi

