Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Halef neden yok? Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW TV'nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayın akışında yerini aldı. Dizi, yeni bölümüyle normal saatinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Halef Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Evet, Halef bu akşam yayınlanacak. NOW TV yayın akışına göre dizi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Eski Bölümde Neler Yaşandı?
Serhat'ın gözlerini açması, Akif için her şeyin tersine dönmesi anlamına gelir. Artık sadece konaktaki egemenliğini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda yaptıklarının da hesabını vermek zorunda kalacaktır. Bu süreçte Yıldız ve Sultan'ın bildikleri, Akif'in kaderini belirleyecek en önemli etkenler haline gelir. Öte yandan Serhat'ın uyanışı, Babahan'ın himayesinde olan Aşır için de hüküm vaktinin geldiği anlamına gelir. Aşır'ın sonu yaklaşırken, Ziyan'ın atacağı adımlar Serhat'ın vereceği kararda belirleyici olacaktır. Tüm bunların gölgesinde, Serhat ile Melek'in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Serhat artık bir karar vermek zorundadır. Peki Meleği mi yoksa Yıldız'ı mı seçecektir.
Halef Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni bölüm 22 Ocak 2026 Perşembe saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.
