RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının bu gece başlamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağı da gündeme geldi. 1 ay sürecek olan Ramazan ayının ardından müminler Ramazan Bayramı’nı coşku ve sevinç içinde kutlayacak. Bayram tarihlerini ve bayram tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı için Ramazan Bayramı’nın hangi günlere denk geleceğini araştırmaya başladı. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil detayları…

1 Mart itibarıyla başlayacak olan Ramazan ayı için İslam dünyası hazırlıklarını tamamladı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirebilmek için illere ve günlere özel imsakiye takvimlerini incelemeye başladı. Ramazan ayının her anından faydalanarak oruç tutmayı amaçlayan vatandaşlar, aynı zamanda Ramazan Bayramı tarihlerini de araştırıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Bayramın hangi günlere denk geldiği ve bayram tatilinin süresi hakkında merak edilenler… İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil detayları. RAMAZAN BAYRAM NE ZAMAN? Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Bu sene Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Ramazan Bayramı toplam 3 gün olduğu için bayram tatili de 3 gün sürecek. Kaynak: Haber Merkezi

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