Takdir ve Teşekkür Belgesi Kaç Puanla Alınır? TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2026

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine girilirken öğrenciler ve veliler takdir ve teşekkür belgesi için gerekli not ortalamalarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yönetmelik doğrultusunda, 2026 yılında geçerli olan belge alma şartları ve karne notu hesaplama yöntemi belli oldu.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Kaç Puanla Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrencilerin dönem sonunda alabilecekleri belgeler not ortalamasına göre belirleniyor.

Teşekkür belgesi alabilmek için öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalamasının 70,00 ile 84,99 arasında olması gerekiyor. Takdir belgesi için ise bu ortalamanın en az 85,00 olması şartı aranıyor. Her iki belge için de öğrencinin hiçbir dersinin zayıf olmaması ve disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

Takdir Belgesi Alma Şartları 2026

Takdir belgesi alabilmek için dönem ağırlıklı not ortalamasının 85,00 ve üzeri olması gerekiyor. Öğrencinin yıl içinde disiplin cezası almamış olması ve başarısız dersi bulunmaması da zorunlu şartlar arasında yer alıyor.

Teşekkür Belgesi Alma Şartları 2026

Teşekkür belgesi, dönem ağırlıklı not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere veriliyor. Ancak tek bir dersten bile 50'nin altında not alınması durumunda teşekkür belgesi düzenlenmiyor.

Karne Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Karne not ortalaması hesaplanırken derslerin haftalık ders saatleri dikkate alınıyor. Her dersin yıl sonu notu, o dersin haftalık ders saati ile çarpılıyor. Elde edilen tüm sonuçlar toplanarak, haftalık toplam ders saatine bölünüyor. Ortaya çıkan değer dönem ağırlıklı not ortalamasını oluşturuyor.

Zayıf Ders Belge Almaya Engel mi?

Yönetmelik gereği, bir öğrencinin not ortalaması yüksek olsa bile bir veya daha fazla zayıf dersi bulunması halinde takdir ya da teşekkür belgesi verilmez.

Disiplin Cezası Belgeyi Etkiler mi?

Disiplin cezası alan öğrenciler, not ortalamaları yeterli olsa dahi takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz.

