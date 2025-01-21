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Uzak Şehir 10. Bölüm Tek Parça Full HD İzle! Uzak Şehir 10. Bölüm Full İzle! Uzak Şehir 10. Bölüm Full HD Tek Parça İzle!

Uzak Şehir 10. Bölüm Tek Parça Full HD İzle! Uzak Şehir 10. Bölüm Full İzle! Uzak Şehir 10. Bölüm Full HD Tek Parça İzle!
Kanal D ekranlarında 20 Ocak 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan *Uzak Şehir* dizisinin 10. bölümünde Albora ailesinde önemli gelişmeler yaşandı. Alya ve Cihan, gelişen olaylar karşısında birlikte hareket ederken, Alya, Boran’ın yıllar önce çektiği bir videoyu izleyerek büyük bir şok yaşadı. Detaylar ve *Uzak Şehir* 10. bölüm izleme bilgileri haberin devamında yer alıyor.

Uzak Şehir 10. Bölüm Konusu Nedir?

Kaya'nın Cezaevi Süreci: Kaya'nın hapse girmesi, Albora ailesini büyük bir sınavla karşı karşıya bırakır. Ecmel'in planlarını bozmaya çalışan Cihan, kardeşini korumak için zekice bir strateji uygular. Ancak bu plan, Albora ailesinin her bir ferdine büyük bedeller ödetmeye başlar.

Nare'nin Kaçışı: Aileler arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen savaş ve aldığı kötü haberler nedeniyle Nare, kimseye haber vermeden hastaneden kaçar. Bu kaçış, Şahin ve Nare'yi hayatlarını değiştirecek zor bir kararın eşiğine getirir. Ardından gelişen beklenmedik bir olay, ikisinin de hayatını sonsuza dek değiştirir.

Alya'nın Şoku: Alya, Boran'ın yıllar önce çektiği bir videoyu izleyerek büyük bir şok yaşar. Geçmişine dair büyük bir gerçekle yüzleşen Alya, güvenebileceği kişiyi seçmekte zorlanır ve geçmişiyle hesaplaşma sürecine girer.

Uzak Şehir 10. Bölüm Tek Parça Full HD İzle!

Uzak Şehir 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden bölüm sonunda erişime açılıyor. Uzak Şehir son bölümü linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Uzak Şehir 10. Bölüm Full İzle!

Uzak Şehir 10. bölümü, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Kanal D'nin resmi internet sitesinde erişime sunuluyor. Bölümün tamamını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Uzak Şehir 10. Bölüm Full HD Tek Parça İzle!

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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