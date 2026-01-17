GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Vücudumuzun en geniş hareket yeteneğine sahip eklemi hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Vücudumuzun en geniş hareket yeteneğine sahip eklemi hangisidir? Çifte Milyon sorusu

İnsan anatomisinde eklemler, kemiklerin birleşme noktalarını oluştururken aynı zamanda vücudun hareket kabiliyetini de belirler. Eklemlerin yapısal özellikleri, kollarımızı ve bacaklarımızı ne kadar geniş bir açıyla hareket ettirebileceğimizi doğrudan etkiler.

Vücudumuzda hareket açısı en geniş olan eklem hangisidir?

Vücudumuzdaki eklemler hareket yeteneklerine göre sınıflandırılır. Omuz eklemi, "top ve yuva" (ball and socket) yapısı sayesinde kolun öne, arkaya, yana ve kendi ekseni etrafında dönmesine olanak tanır. Kalça eklemi de benzer bir yapıya sahip olsa da, vücut ağırlığını taşıdığı ve daha derin bir yuvaya sahip olduğu için hareket alanı omuz kadar serbest değildir. Omuz, bu anatomik özgürlüğü sayesinde vücudun en dinamik eklemi olarak kabul edilir.

Cevap: Omuz Eklemi

Kaynak: Haber Merkezi

