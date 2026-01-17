GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yolda yürürken güneş karşımızdaysa gölgemiz hangi tarafa düşer? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Yolda yürürken güneş karşımızdaysa gölgemiz hangi tarafa düşer? Çifte Milyon sorusu

Doğada yön bulma ve ışık kaynaklarının konumu, çevremizdeki fiziksel değişimlerin en temel belirleyicisidir. Güneş ışığının geliş açısı, cisimlerin üzerinde oluşturduğu karaltıların yönünü doğrudan etkileyerek basit bir fizik kuralını her an gözler önüne serer.

Yürüyüş esnasında güneş tam karşımızda konumlanmışsa gölgemiz hangi yöne doğru uzanır?

Işığın doğrusal yolla yayılma prensibi gereği, opak bir cisim ışık kaynağının önüne geçtiğinde, ışığın geçemediği bölgede gölge oluşur. Bu fiziksel kural nedeniyle gölge, her zaman ışık kaynağının tam tersi istikametinde şekillenir. Dolayısıyla, gökyüzündeki ışık kaynağı olan güneş tam önümüzde duruyorsa, vücudumuz ışığı arkaya doğru keseceği için karanlık alan da aynı doğrultuda arkamızda kalacaktır.

Cevap: Arkamıza

Kaynak: Haber Merkezi

