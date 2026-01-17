Yolda yürürken güneş karşımızdaysa gölgemiz hangi tarafa düşer? Çifte Milyon sorusu

Doğada yön bulma ve ışık kaynaklarının konumu, çevremizdeki fiziksel değişimlerin en temel belirleyicisidir. Güneş ışığının geliş açısı, cisimlerin üzerinde oluşturduğu karaltıların yönünü doğrudan etkileyerek basit bir fizik kuralını her an gözler önüne serer.
Yürüyüş esnasında güneş tam karşımızda konumlanmışsa gölgemiz hangi yöne doğru uzanır?
Işığın doğrusal yolla yayılma prensibi gereği, opak bir cisim ışık kaynağının önüne geçtiğinde, ışığın geçemediği bölgede gölge oluşur. Bu fiziksel kural nedeniyle gölge, her zaman ışık kaynağının tam tersi istikametinde şekillenir. Dolayısıyla, gökyüzündeki ışık kaynağı olan güneş tam önümüzde duruyorsa, vücudumuz ışığı arkaya doğru keseceği için karanlık alan da aynı doğrultuda arkamızda kalacaktır.
Cevap: Arkamıza
