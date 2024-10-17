İsrail ordusu Lübnan’da 4 beldeye saldırı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan’ın doğu ve güneyindeki 4 beldeye, tahliye çağrısı yapmasının ardından hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun hedefinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Temnin el-Fevka, es-Seferi, Serin et-Tahta beldeleri ile güneydeki Sur kentine bağlı el-Huş beldesi vardı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun tahliye çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra savaş uçaklarının Baalbek-Riyak yolu yakınındaki bir binayı bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, tahliye çağrısı yaptığı Temnin el-Fekva ve Serin et-Tahta beldelerinde de iki binayı hedef aldığı duyuruldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu 4 beldenin tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA