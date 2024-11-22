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Konyalı Mehmet Öz Trump tarafından aday gösterilmesinin ardından ilk kez görüntülendi

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Konyalı Mehmet Öz Trump tarafından aday gösterilmesinin ardından ilk kez görüntülendi
Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın kendisini federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday göstermesinden sonra ilk defa New York’taki tıp sempozyumunda görüldü.

Mehmet Öz, Trump tarafından, ülkenin sağlık bakanlığına bağlı prestijli bir kurumunun başına aday gösterilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

New York'ta, dünyanın en prestijli tıp organizasyonları arasında yer alan Veith Sempozyumu'nun yapıldığı otele gelen Öz, Türk sağlık firmalarının ürettiği cihazların da sergilendiği fuar alanını gezdi.

Dr. Öz, tıbbi cihaz üreticisi Türk inovasyon firması Inmaved'in standına gelerek, kurucu Başkanı Prof. Dr. Raşit Dinç'ten fuarda sergiledikleri tıbbi cihazlar hakkında bilgi aldı.

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı ayrıca, bu yıl 51. düzenlenen Veith Sempozyumu'nun Başkanı Dr. Frank J. Veith ve diğer Türk doktorlar ile de ayaküstü sohbet etti.

Katılımcılardan büyük ilgi gören Öz, otelden ayrılmaya çalıştığı sırada sık sık yolunu kesen hayranlarıyla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.

Medicare ve Medicaid ilk defa bir Türk asıllı ABD vatandaşı tarafından yönetilecek

Medyatik bir isim olarak ABD'de halk tarafından da sevilen Öz, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump tarafından Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterilerek bir başarıya daha imza attı.

ABD Senatosunun onaylaması durumunda, ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak.

Söz konusu ülkede Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023'te Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yaptı.

Trump, ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk döneminde Öz'e, Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyinde yer vermişti.

Ardından 2022'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetmişti.

Kaynak: AA

  • #Donald Trump #Mehmet Öz

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