Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi
ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerine ulaşan yangında şimdiye kadar 40 bin dönüm alan kül oldu. Binlerce evin zarar gördüğü felakette 24 kişi hayatını kaybetti.
Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı.
Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı.
Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Açıklamada 16 kişiden haber alınamadığı, bu sayının artabileceği belirtildi.
Rüzgarın daha da şiddetlenmesi bekleniyor
Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.
Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.
Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
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