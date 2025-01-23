Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’deki sağlık kuruluşlarını 520 kez hedef aldı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten ateşkes anlaşması sağlanana kadar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık kuruluşlarını 520 kez hedef aldığı duyuruldu.

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Müdürü Rafat el-Mecdelavi, Avde Hastanesi önünde yaptığı basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de sağlık kuruluşlarına düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de İsrail güçlerinin 15 ayı aşkın sürede hastane ve sağlık kuruluşlarını 520 kez hedef aldığını kaydeden Mecdelavi, İsrail'in saldırılarına uğrayan 38 hastaneden 34'ünün tamamen hizmet dışı kaldığını da hatırlattı.

İsrail'in soykırım sürecinde ambulanslara yaklaşık 100 defa saldırdığını aktaran Mecdelavi, İsrail güçlerinin söz konusu sürede 2 bin 260 sağlık personelini de alıkoyduğunu paylaştı.

Orta Doğu İnsan Hakları Gözlemevinin Eylül 2024'teki raporuna göre, bölgede elektriklerin bilinçli kesintisi, hastaneler ve sağlık merkezlerinin çalışamaz hale gelmesine neden oldu ve bu da sağlık hizmetlerinin durmasıyla ölümlere yol açtı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 15 ayı aşkın sürede Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 47 bin 107 Filistinlinin öldüğünü, 111 bin 147 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kaynak: AA