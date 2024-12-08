Suriye’de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi?

ESAD REJİMİNİN SONU
Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor.
Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.
"ŞAM ESAD'DAN KURTULDU"
Suriyeli muhalifler, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı.
Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.
Dünya ülkelerinden ise konuya ilişkin açıklamalar gecikmedi. İşte Suriye'de rejimin çöküşüne dünyadan ilk tepkiler...
MUHALİFLERDEN İLK AÇIKLAMA
Suriye'deki muhalif koalisyonu, rejimin çöküşünün ardından açıklamada bulundu.
Rejim karşıtı muhaliflerin ilk resmi açıklamasında, "Suriye devrimi onlarca yıllık zulüm ve baskıyı kırdı, 'Büyük Suriye' için yeni bir doğum yarattı." ifadelerine yer verildi.
Suriye'de yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayan rejim karşıtları, "Suriye'de Esad rejimini devirme mücadelesi aşamasından birlikte yeni bir Suriye kurma mücadelesi aşamasına geçildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Kürt güçlerin yabancılarla bağlantılarını sona erdirmesi gerektiği vurgulandı.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Yaşanan gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk resmi açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Suriye'deki olağanüstü durumu yakından takip ediyor ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde.” denildi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da Suriye açıklaması gecikmedi.
Pentagon açıklamasında Suriye'deki tüm tarafların sivilleri koruması gerektiği vurgulanırken, "Güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bölge ülkeleriyle temas halindeyiyiz." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL ORDUSU: BİRLİKLERİMİZ TAMPON BÖLGEDE
İsrail ordusu da Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Ordu açıklamasında, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale edilmediği ve birliklerin tampon bölgede konuşlandırdığı belirtildi.
Reuters'a göre İsrail, rejim karşıtı güçleri sınırına yaklaşmamaları konusunda uyardı.
TRUMP: RUSYA ARTIK ESAD'I KORUMUYOR
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.
Trump, "Esad gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.
Seçilmiş başkan, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.
Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.
BAE: ESAD "CAN SİMİDİNİ" KULLANMADI
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı da açıklamada bulundu.
Açıklamda, "Esad, son yıllarda Suriye hükümeti ile uzlaşmaya çalışan BAE dahil çeşitli Arap ülkelerinin 'can simidini' kullanmadı." ifadelerine yer verildi.
Suriye konusunda temel endişenin "aşırcılık" olduğunu belirten danışman, "Suriye hükümetinin hızlı çöküşü kısmen Esad rejiminin siyasi başarısızlığından kaynaklanıyor." dedi.
İTALYA: ENDİŞE VE DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.
Tajani, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Suriye'deki durumu endişe ve dikkatle takip ediyorum. Şam'daki büyükelçiliğimiz ile sürekli temas halindeyim. Saat 10.30'da Dışişleri Bakanlığı'nda acil bir toplantı çağrısında bulundum.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi