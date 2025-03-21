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Trump Eğitim Bakanlığı’nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump Eğitim Bakanlığı’nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Eğitim Bakanlığı’nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini resmen başlattı. Eğitim Bakanlığı'nın tamamen kapatılması Kongre'den geçecek bir karara bağlı fakat Trump'ın bu adımıyla bakanlığın lağvedilmesine yönelik süreç başladı.

Trump, imzaladığı kararnamede, kısa süre önce görevine başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon'a ‘Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atması' talimatını verdi.

Kaynak: DHA

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