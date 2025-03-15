2025 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı 2025 kaç soru?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav başvurusu yapan öğrenciler ve aileleri, sınav yerlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler ile Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı, Nisan ayında yapılacak. Peki, bu önemli sınav hangi tarihte gerçekleşecek? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime sunulacak? Detaylar haberimizde...

Bursluluk sınavına başvuran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri, sınav süreciyle ilgili heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. 10 Şubat'ta başlayan ve 3 Mart 2025'te sona eren İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, burs almak isteyen adaylar sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklanmış mı? SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. 2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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