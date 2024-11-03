Değer Kitapevi dualarla açıldı

Sen Değerlisin Derneğinin iştiraki olan Değer Kitabevi'nin açılışı kitapseverlerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirildi. Açılışa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Özgür Karayazılı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, veliler ve çocuklar katıldı.

‘GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ'

Gençlerin ve çocukların gelecek olduğuna dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Derneğimizi ve çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Neslin ihyası için son dönemlerde çok güzel hizmetler yapılıyor. Gençliğimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için özellikle ekran bağımlılığından kurtarmak için bu tür faaliyetlerin, yatırımların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Burası aynı zamanda bir bakıma sosyal sorumluluk projesi. O açıdan baktığımızda çok önemli ve kıymetli buluyorum. Çünkü buralardan elde edilen gelirler yine derneğin eğitim faaliyetlerinde kullanılacak. Bu anlamda dernek yöneticilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

'KİTAP OKUMANIN ÜLKE GELİŞİMİNDE ÖNEMİ BÜYÜK'

Kitap okumanın ülke gelişimine öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, "Konya adına, Sen Değerlisin Derneği'miz adına bugün güzel bir gün. Kitap okumanın, eğitimin ülke gelişimi anlamında ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kitabevinin açılmasında emeği olan tüm dernek yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

'ÇOCUKLARA ÖZEL BİR MEKAN HAZIRLADIK'

Sen Değerlisin Derneği Başkan Yardımcısı Seda Deniz ise , "Sen Değerlisin derneği olarak çocuk alanında çalışmalarımıza devam ederken yürüttüğümüz projelerin de sürdürülebilir olmasına çok önem veriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Değer Kitabevimizin çocukların keyifle vakit geçirecekleri, heyecan duyacakları kitaplarla buluşacakları, rengarenk bir mekan olarak tasarladık. Aynı zamanda buradan elde edilecek gelirle de derneğimizin çalışmalarına bir finans kaynağı sağlamasını hedefledik. Bunun için çok çalıştık, çok emek verdik. Kitabevimizin açılış gününde bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Derneğimize de hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından protokol üyeleri ve dernek yöneticilerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilerek Değer Kitabevi hizmete açıldı.

(Sibel Elmas)