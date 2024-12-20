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DOSD Meram’da “meslek eğitimi ve istihdam’’ anlatıldı

Sibel Elmas
Muhabir

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DOSD Meram’da “meslek eğitimi ve istihdam’’ anlatıldı
DOSD Meram, aralık ayı seminerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu’yu misafir etti. Özel bireylerin aileleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Prof. Dr. Karasu katılımcılara özel gereksinimli bireylerde ‘Meslek Eğitimi ve İstihdam’ konusunu anlattı.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, aralık ayı aile seminerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu'yu ağırladı.
 
 
Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve özel bireylerin aileleri ile üniversitelerin özel eğitim bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde  Prof. Dr. Necdet Karasu, özel gereksinimli bireylerde ‘Meslek Eğitimi ve İstihdam' konusunu anlattı. 
 
 
PROF. DR. KARASU, ÖZEL BİREYLERİN İSTİHDAM SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI
 
Prof. Dr. Karasu, özel gereksinimli bireylerin meslek edinme süreci, eğitim olanakları ve istihdam alanındaki fırsatlarına dikkat çektiği seminerinde ailelerin ve eğitmenlerin bu süreçte üstlenebileceği rolleri anlattı. Özel gereksinimli bireylerin istihdam noktasında güçlü yönlerinin keşfedilmesi ve topluma kazandırılmaları konusunda önemli bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Karasu, Türkiye'de engeli olan bireylerin istihdam sürecini ve modellerini de aktardı. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesine göre, işverenlerin engelli işçi çalıştırmaları için belirli bir kota sistemi uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Karasu, "Engelliler, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgeleyerek İŞKUR'a kayıt yaptırabilirler. Bu raporda tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az % 40'ından yoksun oldukları belirtilmelidir. Özel sektör işyerlerinde % 3, kamu işyerlerinde ise % 4 engelli ile % 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunmaktadır.” diye konuştu. 
 
 
Seminerin sonunda katılımcılar Prof. Dr. Karasu'ya sorularını yöneltme ve kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldu.
 
Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
 

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