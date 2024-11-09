Hindistanlı bilim insanları KMÜ’ye konuk oldu!

TÜBİTAK ‘2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’ kapsamında Aligarh Müslüman Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Shakir Ali ve Prof. Dr. Mohammad Ashraf, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne (KMÜ) konuk oldu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu ile Kamil Özdağ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Segah Öztaş tarafından KMÜ'ye davet edilen Prof. Dr. Shakir Ali ve Prof. Dr. Mohammad Ashraf, üniversitede iki gün boyunca dört farklı seminer verdi.

Program kapsamında KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Hindistanlı konuk bilim insanları tarafından verilen seminerlere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu ve üniversite personeli ile lisans ve lisansüstü eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Kamil Özdağ Fen Fakültesinde ilk gün düzenlenen seminerlerde konuk bilim insanları, cebirde önemli yere sahip olan halkalarda türevler ve bunlarla ilişkili çeşitli dönüşümler ile uygulamaları hakkında bilgiler aktardı.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen programlarda ise misafir öğretim üyeleri ‘Günümüz Şartlarında Akademik Yazım' ve ‘Günlük Hayatta Matematik' konularında açıklamalarda bulundular.

Seminerler katılımcıların sorularının yanıtlanması, görüş ve önerilerin ardından teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

(Sibel Elmas)