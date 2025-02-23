GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EĞİTİM Haberleri

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Kastamonu’da yarın okullar tatil edilecek mi? Kastamonu’da 24 Şubat’ta okullar tatil mi? Kastamonu valiliği açıklama yaptı mı?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Kastamonu’da yarın okullar tatil edilecek mi? Kastamonu’da 24 Şubat’ta okullar tatil mi? Kastamonu valiliği açıklama yaptı mı?
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Peki, Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilçede kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu'da 24 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Evet, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 24 Şubat 2025 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı Mı?

Şu an için Kastamonu genelinde valilik tarafından yapılan ek bir tatil açıklaması bulunmuyor. Ancak İnebolu Kaymakamlığı, hava koşullarının etkili olması nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Kastamonu Valiliği'nden gelecek yeni açıklamaları takip ederek güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir