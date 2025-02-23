Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Kastamonu’da yarın okullar tatil edilecek mi? Kastamonu’da 24 Şubat’ta okullar tatil mi? Kastamonu valiliği açıklama yaptı mı?

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Peki, Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilçede kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu'da 24 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Evet, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 24 Şubat 2025 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı Mı?

Şu an için Kastamonu genelinde valilik tarafından yapılan ek bir tatil açıklaması bulunmuyor. Ancak İnebolu Kaymakamlığı, hava koşullarının etkili olması nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Kastamonu Valiliği'nden gelecek yeni açıklamaları takip ederek güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi