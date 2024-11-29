Konya’da Basın Mensuplarının Temel ilk Yardım Eğitimi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, 25-28 Kasım 2024 tarihlerinde basın mensuplarına yönelik olarak düzenlenen ‘Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi', sertifika dağıtım töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, 25-28 Kasım 2024 tarihlerinde basın mensuplarına yönelik olarak düzenlenen ‘Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi' sertifika dağıtım töreniyle sona erdi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Simülasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin ile Uzman Eğitmen Sağlık Personeli ve kursiyer basın mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, konuşmasının başında basın mensuplarını 4 gün boyunca eğitim tesislerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini belirtti. Koç, basın mensuplarının meslekleri gereği herhangi bir olay anında muhataplarından önce olay mahalline varabildiklerini ifade ederek, aldıkları ilk yardım eğitimleriyle insan hayatına dokunma konusunda ağır bir yükümlülük ve yetkiyi üstlendiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç ise konuşmasında; Basın mensuplarının böylesi önemli bir hizmetle buluşmasına vesile olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarının işlerini kolaylaştırabilecek ve fayda sağlayabilecek her türlü eğitimsel faaliyette lojistik manada gerekli desteğin verileceğini söyledi. Oğuz Tunç, basın mensuplarının gerek mesleki ve gerekse kişisel kapasite gelişimlerine yönelik eğitimlerin devam edeceğini ifade ederek, Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç ve uzman eğitmen sağlık personeline katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, eğitimler sonunda yazılı sınav ve uygulamalarda başarı göstererek Sağlık Bakanlığından onaylı sertifika almaya hak kazanan basın mensuplarının sertifikaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç tarafından takdim edildi. Programın sonunda, eğitmenler ve basın mensuplarıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Temel ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan basın mensupları ayrıca Sağlık Bakanlığından onaylı ‘İlkyardımcı Kimlik Kartı' almaya da hak kazandı.

(Sibel Elmas)