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LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? | LGS başvuruları ne zaman 2025?

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? | LGS başvuruları ne zaman 2025?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav için geri sayım başladı. Ortaokul son sınıf öğrencileri, iyi bir liseye yerleşebilmek adına bu kritik sınava hazırlanırken, bir yandan da 2025 LGS başvuru tarihlerini merak ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan 2025 sınavı için geri sayım başladı. İyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler sınav hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre LGS sınav tarihi belli oldu.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS başvuru takvimi henüz resmen duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 18-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülse de kesin tarihler MEB'in resmi duyurusuyla netleşecek.

Öğrenciler ve veliler başvuruların ne zaman yapılacağı konusunda resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Başvuru işlemleri geçmiş yıllarda olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapabilecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Geçen yıl sınav 2 Haziran tarihinde uygulanmıştı. Bu yıl sınav tarihi biraz daha ileri bir tarihe alınmış durumda.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki sınav takvimleri baz alındığında, LGS sonuçlarının Haziran ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. MEB tarafından yapılacak resmi duyuru ile kesin tarih açıklanacak.

LGS BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
Her yıl olduğu gibi 2025 LGS de öğrencilere ücretsiz olarak uygulanacak. Sınav, merkezi sistemle gerçekleştirilecek olup, herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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