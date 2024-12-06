Mevlana Araştırmaları Enstitüsü yoğun etkinlik programıyla Şeb-i Arus’a hazır

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından 7-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlenecek.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Şeb-i Arus Etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat, Edebiyat, İletişim, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi ve Konya Şubesi, Uluslararası Mevlana Vakfı, Konya Kültür ve Turizm Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenlenecek 10 farklı etkinlikte 14 programla anma etkinliklerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bu kapsamda panel, uluslararası sempozyum, konferans, konser - müzik dinletisi, sergi ile öğrenci konferansları, liselerde Mevlana ve Mevlevilik konferansları gibi faaliyetlere yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Şimşekler, "Selçuk Üniversitesi, bu tür etkinlikleri 1985 yılından bu yana planlı ve organize bir şekilde icra etmeye devam ediyor. Mevlana ve Mevlevilik konusu Üniversitemizde özel bir yeri bulunuyor. Bu gelenek; Mevlana ve Mevlevilik panelleri, konferansları ve sempozyumları gibi birçok faaliyetle taçlanmış, günümüze kadar 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik, sergi, çalıştay düzenlenmiş ve bunlar yayımlanarak bilim hayatına kazandırılmıştır. Çalışmaların tüm dünyada kaynak ve referans alınması da Üniversitemiz adına sevindirici boyuttadır” dedi.

Mevlana Araştırmaları Enstitüsünün ilgili fakülteler ve paydaş kurumlarla düzenleyeceği etkinlikler şu şekilde:

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarınca 9 Aralık 2024 tarihinde Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Sanat Yönetmeni Öğr. Gör. Mithat Çömlekçi tarafından Elhan-ı Muhabbet isimli Tasavvuf Musikisi Konseri: konser gerçekleştirilecek.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile Mevlana Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 10 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında farklı disiplinlere ait çalışmaların yer aldığı "Deveran” Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Selçuk Üniversitesi Müzesinde sanatseverlerle buluşacak.

İlahiyat Fakültesi ve Enstitü tarafından 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan "İslam Alimi Olarak Mevlana” konulu panelde, Mevlana'nın alim yönüyle ilgili konuşmalara yer verilecek.

İletişim Fakültesi ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsünce 12 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek "İletişimde Mevlana Perspektifi” adlı panel, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde dinleyicilerle buluşacak.

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin organize ettiği Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan Anısına - Mesnevihanlık Geleneği ve Mesnevi Okumaları Paneli, 13 Aralık 2024 Cuma günü TYB Konya Şubesi Kültür Evinde düzenlenecek.

Enstitü, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile 14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te ortak yapacağı Feridun Nafiz Uzluk (1902-1974)'un Vefatının 50. Yılı Anısına - Uzluk Ailesi ve Mevlana paneli, bu yılki etkinlikler arasında yer alıyor.

Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Mevlana Prosopografisi isimli uluslararası sempozyum, 12- 14 Aralık 2024 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Müze Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Enstitüce 16 Aralık 2024 tarihinde Nefs İlmi ve Mesnevî-i Şerif konferansı, SÜ Müze Konferans Salonu'nda dinleyicilerini bekliyor.

Enstitünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Konya merkez ilçelerindeki üç farklı orta öğretim kurumunda Enstitü bünyesindeki yüksek lisans öğrencileri tarafından yapılacak "Genç Gönüllerde Hz. Mevlana” başlıklı konferanslar, 9 – 10 - 16 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"Liselerde Mevlana ve Mevlevilik Konferansları” Üniversite bünyesinden belirlenen üç öğretim üyesi ile Konya merkezde bulunan üç farklı ortaöğretim kurumunda 12 - 13 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi