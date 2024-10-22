Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden önemli başarı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kapsamında yapılan yemek yarışmasında, NEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim koordinatörlüğünde yarışmaya katılan NEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Rümeysa Erdem, Merve Şimşek ve Fatma Betül Damgacı birinci oldu.

Türkiye'deki birçok üniversiteden takımların katıldığı ‘Üniversite Ekip Yemek Yarışması'nda; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere tropikal ürünler kullanılarak oluşturulan tabaklar hazırlandı. NEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin 45 dakikalık süreçte hazırladığı ürünler, jüriler tarafından beğeniyle karşılandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda; Rümeysa Erdem, Merve Şimşek ve Fatma Betül Damgacı, 15 bin liralık birincilik ödülünün ve kupanın sahibi oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yılmaz Seçim, "Bölümümüzde teorik eğitimle birlikte işin mutfağına, pratiğe de son derece ehemmiyet gösteriyor ve öğrencilerimize bu şekilde eğitim veriyoruz. Kazanılan ödüller de verdiğimiz eğitimler ve öğrencilerimizin çabalarının bir sonucu… Onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle yarışmada birinci olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. (Sibel Elmas)

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