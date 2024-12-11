Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Dosta Gidelim” Konseri sanatseverleri mest etti

NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, geleneksel hale getirilerek her yıl Aralık ayının ilk haftasında düzenlenen Vuslat Yıldönümü Konseri, büyük bir icra heyeti ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2021 yılından bu yana NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül’ün Genel Sanat Yönetmenliği ile devam eden konserlerin bu yılki ismi ise “Dosta Gidelim” olarak belirlendi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen konserin açış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Gönül, "NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olarak yapmış olduğumuz bütün konserlerde repertuarımızı belirlerken bir konuda ecdadın neler söylediğinin nağmelerde, usullerde, kalıplarda ne şekilde günümüze aktarıldığını göstermeye çalışıyoruz. Eserleri bu hassasiyetle seçiyor, asarın aktarılmasını emanet şuuru ile üzerimize düşen bir vazife ve borç olarak görüyoruz. Bu konser özelinde ise Hz. Mevlâna için ne kadar çok söz söylesek onu anlatmaya yetmeyecektir. Hz. Mevlana'nın vuslat ve özellikle vefat ettiği günün Şeb-i Arus olarak anılması sebebiyle, Hz. Mevlâna için kulun Rabbine kavuşması, ancak bir ayrılığın ve özlemin sonu, menzile varış, fani alemin sona ermesi ve baki aleme açılan bir kapı olarak adlandırılır. Bu nedenle Hz. Mevlana'nın ölüm zamanı "Şeb-i Arûs” olarak adlandırılır. Mevlevilikte ölünmez susulur. Hatta Konya Mevlâna Dergâhında mezarlık tarafına açılan kapının adı Hâmuşan Kapısı'dır. Hamuşan da susmuşlar demektir” dedi.

Konserimizin Adını, O'na ve O'nun vuslatına nazire olarak "Dosta Gidelim” Olarak Belirledik

Hz. Mevlana'nın ölümü, dosta varış, dosta yürüyüş, dosta dönüş ve aslına rücu olarak adlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Gönül, "Hz. Mevlana'yı andığımız bu noktada konserimizin adını, onun söylemlerinden de ilhamla "Dosta Gidelim” olarak belirledik. Seçmiş olduğumuz repertuarımızdaki eserleri dünya hayatının ve dosta gidişin nasıl olması gerektiği ve nasihatlerini, dost olarak Cenab-ı Hakk'ın eserlerde ne şekilde makes bulduğu, bunların da namelere ve usullere nasıl büründüğü üzerine düşünerek hazırladık” diye konuştu.

4 Yılda Büyük Çapta Etkinlikler ve Dinletilerle Birlikte Yaklaşık 60 Konser

NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarının 4 yıl içerisinde dinletilerle birlikte yaklaşık 60 konser icra ettiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gönül, "Bu rakamlara ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu tarz büyük konserler icra etmekten de gücümüz yettiğince asla vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılında ilk yapmış olduğumuz konserde sahneye sadece 15-20 sandalye koyabilmiştik. Bugün icra edeceğimiz konserde ise topluluğumuz 26 saz ve 26 sesten oluşuyor. İcra heyetimizin sayısının konservatuvarımıza yeni katılan hocalarımız ve lisans/lisansüstü talebelerimiz ile mütemadiyen arttığını da buradan gururla ifade etmek isterim. Sürekli yeni katılımlarla genişleyen bu heyet ile "Dosta Gidelim” konserini bir buçuk ay gibi bir süre içerisinde hazırladık” şeklinde konuştu.

Konservatuvarımız Sayesinde Güzel Bir Gece Geçirdik

Konser sonunda NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül'ü ve icra heyetini tebrik eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz ise, "Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sayesinde güzel bir gece geçirdik. Duygulandık, zevk aldık ve zamana tanıklık etme fırsatı bulduk. Başta Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül olmak üzere tüm icra heyetini tebrik ediyorum. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, ‘Dost ol, dost gör' diyoruz. Elinize, emeğinize sağlık” ifadelerini kullandı.